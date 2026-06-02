【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】「アジアクォーター制は難しいですね」高津臣吾ヤクルト前監督は韓国・釜山（プサン）でグラウンドを見つめながら、歯切れ良くそう言った。アジアクォーター制（アジア枠）はKBOリーグで新導入の外国人選手制度。高津前監督は今季、韓国ロッテのスペシャルアドバイザーとして定期的に現地で視察を行っている。「アジアクォーター制で来た日本の選手はNPBを戦力外になったか、独立