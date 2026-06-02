携帯端末のアプリストアに表示されたアンソロピックが手掛けるAI「Claude」/Michael M. Santiago/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米人工知能（AI）企業のアンソロピックは1日、米証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）を申請したと発表した。オープンAIとの競争が激化する中、時価総額は1兆ドル（約160兆円）規模に達する可能性もある。アンソロピックが売りに出す株式数や価格などはまだ未定。年内にはアンソロピッ