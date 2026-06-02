6月1日 発表 TECOPARKは、PC用協力アクションパズル「PICO PARK:Classic Edition」について近いうちに配信を停止することを明らかにした。 本作は2人から最大10人でプレイ可能なアクションパズルゲーム。可愛らしい見た目のキャラクターを操作し、協力しつつギミックを解きステージクリアを目指す。少人数でも複数人でも楽しめるステージが用意されており、ローカルプレイや