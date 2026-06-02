ヤクルトの清水昇が首位を走るヤクルトのブルペンを支えている。清水は20年と21年に最優秀中継ぎのタイトルを獲得し、21年にはNPB新記録の50ホールドを記録。翌22年も50試合に登板して、5勝4敗28ホールド、防御率1.16の活躍で、ヤクルトのリーグ連覇に貢献。23年も56試合に登板して、1勝8敗38ホールド、防御率2.98の成績を残すも、24年は17登板、昨季も35試合に登板して防御率4.74と苦しいシーズンが続いていた。8年目の今季