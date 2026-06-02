女優の三吉彩花（29）が5月27日までに、自身のInstagramのストーリーズを更新。三吉といえば、背中の“花柄”タトゥーを公開して大きな話題を呼んだことが記憶に新しいが、今度は意外な場所でタトゥーを“ちょい見せ”し、再び注目を集めている。三吉が初めてタトゥーを公開したのは4月20日のInstagram投稿だ。ハイジュエリーブランド「ブシュロン」のコレクションを手に、背中が大きく開いた黒いドレス姿を披露。腰から背中、肩に