トマト、なす、きゅうり。夏野菜がおいしくなる時季だが、これから旬を迎える野菜の価格は、昨夏以上の高騰が予想されている。「昨年の夏野菜が平年より2〜3割ほど価格上昇したのは、記録的な猛暑による『生育不良』が主な原因です。夏野菜の最高限界（生育限界）温度は35度とされており、暑さに強い野菜でもうまく育たず、屋外の畑で育てる露地栽培はほぼ壊滅状態に。また、酷暑により生産者の労働効率が大きく低下したことも、値