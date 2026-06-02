インスタグラム更新女子ゴルフの小林光希（三徳商事）が1日、自身のインスタグラムを更新。約800万円の“新相棒”を紹介すると、ファンは羨望の眼差しを向けた。黒のウェアに身を包んだ小林が、黒のボディーを光らせた高級車の隣で笑みを浮かべている。自身のインスタグラムを1日に更新。「MID ALFA様から《Audi Q5 》車両提供して頂き、先週からAudi Q5でツアーを移動しています！」とし、メーカー希望小売価格787万円（税