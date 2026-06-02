4日のダイヤモンドバックス戦で今季10試合目の登板…DH兼で米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）に敵地で行われるダイヤモンドバックス戦に先発登板する。この際「投手兼DH」で打席にも立つと、デーブ・ロバーツ監督が明言した。日本のファンからはある事象を期待する声が上がっている。米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者がダイヤモンドバックス戦の約2時間前、自身のX