黒っぽい猫を上手に撮るコツ3選 写真撮影がなかなか難しい黒い猫。どうしたら上手に撮影できるでしょうか？ 1.白っぽい背景を選ぶ 黒っぽい猫は背景が暗いと同化してしまいがち。猫がいることはわかっても、どこが耳でどこがしっぽやら、なんてことになりかねません。 ぼんやりとした写真にならないためには背景が大事です。黒っぽい猫の場合は、背景は白い場所を選びましょう。 黒い猫の姿がくっきりと