口封じをすれば、問題が解決するとでも思っているのだろうか。【もっと読む】ますます劣化する高市官邸…ポテチパッケージ白黒変更を「カルビーの売名行為」と幹部暴言しSNS大炎上案の定、ナフサは不足していた。経産省が5月29日に発表した「石油統計速報」によると、4月のナフサの国内生産は、前年同月比約22％減の90万キロリットルだった。輸入も同43％減の110万キロリットル。国内販売量は同35％減の193万キロリットルだっ