第63回ギャラクシー賞の授賞式が6月1日に東京・渋谷で開かれた。式典の終盤に表彰されたテレビ部門の特別賞はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が受賞。トロフィーを受け取ったのは主演を務めた女優の郄石あかり（23）だった。【もっと読む】上坂樹里の聡明な瞳は昭和の教室にいた「優等生女子」を思い出させた郄石は表彰で、作中における印象的なシーンに言及。2025年12月26日に放送された第65回の散歩シーンを挙げ