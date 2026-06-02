5月31日に放送されたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（第21話）で、主演を務める仲野太賀（33）と、太賀の父で俳優の中野英雄（61）が事前予告なしでサプライズ共演を果たし、話題になっている。【もっと読む】確執の真相語った佐藤浩市が逃れられない“親子の因果”連鎖父の英雄が演じたのは、小一郎（仲野大賀）が大将として初の城攻めに挑んだ敵の竹田城主・太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）。城を包囲され、水がなくなり