高齢女性から特殊詐欺でだまし取った現金600万円をコンビニのトイレに隠し、別の人物に受け取らせたとして、台湾籍の17歳少女が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）の疑いで福岡県警に逮捕された。朝日新聞によると、少女は「詐欺のお金とは思わなかった」と供述しているという。また、読売新聞によると、「ただで日本を観光できると思い、アルバイトを手伝った」と話しているという。県警は、犯罪グループから秘匿性が高い通信