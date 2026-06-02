ミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝同）が6月1日発売の「家庭画報」7月号に登場。それぞれのインスタグラムで告知とともに、お揃いのTシャツ2ショットを公開した。ブルガリとのジュエリー企画だったが、最近、彼らの投稿へのSNSユーザーの反応に異変が起こっている。【こちらも読む】りくりゅう人気で評価爆上がり 木原龍一の元