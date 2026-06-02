アイスランド戦のスタンドで披露した一着日本代表は5月31日、北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となるアイスランド代表戦を戦い、1-0で勝利した。スタンドで観戦したサッカー通の元アイドルは、30年以上も前のユニフォームを身にまとって観戦。Xで写真が公開されると「この時が一番好き」「ラモス時代のユニ！」といった懐かしさを覚える声が寄せられている。タイムスリップしたかのような光景が広がった。MUFG