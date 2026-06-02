クラブが公式発表J1のFC東京が6月2日、松橋力蔵監督が2026/27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることを正式発表した。特別大会の明治安田J1百年構想リーグでは、東地区1位の鹿島アントラーズに次ぐ堅守を見せ、東地区最多の28ゴールを記録。ポゼッションだけでなく、カウンターなど攻撃のバリエーションも増え、鹿島と優勝争いを演じた。松橋監督は今回の発表を受けて、「シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力