Ｊ２磐田は２日、ＭＦグスタボシルバ（２８）との契約が今季をもって満了することを発表した。６日にＦＣ大阪との明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦を控えるが、満了にともない、すでにチームを離脱している。グスタボシルバは昨年７月に加入。今季はリーグ戦１８試合に出場して５得点をマークし、４月には５試合で３得点を挙げる活躍で「明治安田ＪリーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」を受賞した。関係者