俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。鮨アカデミーを舞台にした学園ドラマでありながら、家族の物語でもあり、人間ドラマでもある本作。笑えるやりとりの中に、ふと心に残る言葉がちりばめられているのも魅力の一つだ。脚本を手がける兵藤るりさんに話を聞くと、「タイマン」「デコトラ」といった人生初のワードから、“ダジャレ地獄”とも言えるサブタイトル制作の苦労