歌手・俳優の山下智久が、きょう2日深夜放送の日本テレビ系『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：29〜深0：59）に出演する。【番組カット】緊張でガチガチ！菊池風磨からの手紙を代読する原嘉孝今回は、休養中だった菊池風磨（timelesz）に代わり、原嘉孝（timelesz）が畑芽育と共にMCを務める。原と縁のある山下は「timeleszになる前から、風磨とかと一緒にみんなで遊んだりしてたので、めちゃくちゃ顔見知りではあるんで