歌手の松浦亜弥が、春日井製菓のノンシュガーのど飴『キシリクリスタル』の新WEB CMに出演。レコーディングスタジオを舞台に、爽やかな歌声を披露している。【動画】“あやや”の爽やかな歌声！久しぶりのCM出演＆歌唱となったWEB CM＆メイキング2001年のデビュー以来、多くのファンを魅了してきた松浦が、自身のデビュー25周年という節目に、同じく誕生25周年を迎えた『キシリクリスタル』とコラボレーションした。新WEB CM