今年の「はしか」の感染者数が511人となり、500人を超えました。過去10年で2番目に感染者数が多くなっています。感染力が非常に強い「はしか」は主に空気感染で広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て、肺炎などを起こすこともあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから先月24日にかけて全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は511人となりました。去年の同じ時期と比べるとおよ