『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月2日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「クリーム状の化粧品のびんはこのまま不燃ごみで大丈夫です」「マニュキュアのような液体は…」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「クリーム状の化粧品のびんはこのまま不燃ごみで大丈夫です」と投稿。続けて、「マニュキュアのような液体は中身