片山さつき財務相片山さつき財務相は2日の閣議後記者会見で、政府、日銀が4月末からの1カ月間に総額11兆円を超える為替介入に踏み切ったにもかかわらず、円安ドル高傾向に戻ったことについて「（今後も）必要に応じていつでも適切に対応する」とけん制した。ベセント米財務長官と緊密に意見交換をしているとも語った。片山氏は原油先物市場などでも「ボラティリティー（変動）が高いままだ」と指摘した。足元の金融市場は、米