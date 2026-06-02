SNSなどの情報を比較して選び抜いた日焼け止めをいざ使ったところ、消しゴムのカスのようなものがポロポロ出てきてがっかりした経験はないだろうか。実はこれ、日焼け止めが原因とは限らない。詳しい原因と対策を、現役の化粧品開発者であるみついだいすけさんに解説してもらった。そもそもカスは何なのか？日焼け止めを塗ると、ポロポロと消しゴムのカスのようなものが出てきてしまった。そんな経験はありませんか？実は、このカ