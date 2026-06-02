日本道路交通情報センターによりますと、きょう（2日）午前10時20分ごろ、岡山市中区の国道2号倉田付近で大型トラック2台と軽自動車など車4台が絡む事故がありました。 【現場の写真を見る】国道2号岡山市中区倉田付近 消防によりますと、午前10時20分ごろ「トラック2台と普通車2台の多重追突事故が発生した」と通報があり、救急車や救助車など7台が現場に向かい、10時50分現在、救助活動が行われているということです。