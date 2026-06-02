JR四国によりますと、瀬戸大橋線では、６月２日（火）夜のはじめ頃より、台風６号接近の影響により強風等が予想されるため、１９時ごろから以下の区間で列車の運転を見合わせると発表しました。 ※バス等による代行輸送はありません。運休となる列車瀬戸大橋線【１９時頃から】▶特急しおかぜ（岡山駅～宇多津・多度津駅間）▶特急南風（岡山駅～多度津駅間）▶快速マリンライナー（児島駅&#653