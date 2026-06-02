鶴岡市によりますと、きょう午前５時２２分ごろ、山形県鶴岡市高坂の空地で、北へ移動するクマ１頭が目撃されました。 現場は、やまがたフィールド科学センターから北におよそ５００メートルの場所だということです。クマのその後の行方は分かっていません。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。 