鶴岡市によりますと、きょう午前６時２０分ごろ、山形県鶴岡市湯野沢の田んぼでクマ１頭が目撃されました。クマのその後の行方はわかっていません。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。