◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。6月最初の打席は三ゴロに打ち取られた。初回の第1打席、相手先発・ロドリゲスに対し1ボール2ストライクからの4球目、高め直球を狙ったが三ゴロに打ち取られ凡退した。前日31日（同1日）のフィリーズ戦は5打数2安打と2試合ぶり