近くに住む女性に付きまとうストーカー行為をしたとして、61歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、宮田淳容疑者は先月、東京・品川区に住む20代の女性を最寄り駅から職場まで付きまとった疑いがもたれています。2人に面識はなく、女性宅から漏れる声に気づき、その後、ストーカー行為をしたとみられています。また、女性宅から、宮田容疑者が仕掛けたとみられる盗聴器が見つかったということです。調べに対し「家から漏れ