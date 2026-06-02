歌手・浜崎あゆみの公式サイトが2日に更新され、2日の東京・立川公演を予定通り開催すると発表した。1日に「台風6号の関東接近に伴う影響を関係各所と協議しております」と伝えていた。【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ公式サイトでは「【重要】6/2（火）TACHIKAWA STAGE GARDEN公演開催のご案内」と題したページを掲載。「台風6号の接近に伴い、慎重に状況を注視してまいりま