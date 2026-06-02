20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの笑顔のショットを公開した。清原は「神戸会のみんなと初めましてのおとちゃん」とつづり、モデルでタレントの佐藤栞らとの笑顔あふれる1枚の写真を投稿した。「しーちゃんさんに帽子貰ったー！」と記し、佐藤から帽子をもらったことを明かした。この投稿には4・5万もの「いいね！」が集まる反響。佐藤も