国連の安全保障理事会で1日、戦闘が激化しているレバノン情勢をめぐる緊急会合が開かれ、イスラエルはレバノンに拠点を置く親イラン組織ヒズボラへの攻撃を正当化しました。イスラエルがレバノンでの攻撃を激化させていることをめぐり、国連の安全保障理事会は1日、フランスの要請で緊急会合を開きました。レバノンはイスラエルの攻撃について「国連憲章に違反し戦争犯罪に該当する」と強調しました。一方、アメリカに対しては、「