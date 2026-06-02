今月15日にフジテレビを退社することを伝えている勝野健アナウンサーが、2日までに自身のインスタグラムを更新。髪をばっさり刈り上げた男らしい近影を公開した。【写真】フレッシュなイメージ一新！ワイルドな姿を公開した勝野健アナ勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移していて、SNSでは京都生活を満喫する様子をたびたび公開している。この日は「休日舞鶴基地で人生初、護衛艦に乗りました！大きい、そし