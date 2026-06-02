イランサッカー連盟（FFIRI）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。アジア最終予選グループAを7勝2分1敗の首位で終え、4大会連続7回目のワールドカップ出場を決めたイラン代表。アメリカとイスラエルによる軍事作戦を発端とした中東情勢の悪化により、一時は出場辞退の可能性も囁かれていたが、ベースキャンプ地を当初のアリゾナ州ツーソンからメキシコのティフアナへ変更し、本大会に臨