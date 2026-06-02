事務所退所報告を巡って所属事務所が契約継続の声明を出す事態となっている女優の尾碕真花（いちか）の代理人を務めるＳＡＫＵＲＡ法律事務所が２日、スポーツ報知の取材に「個人のことについてはお答えしていません」と回答した。尾碕は１日に「この度、尾碕真花は２０２６年５月３１日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました」と報告。事務所への感謝もつづった。一方で、所属するオスカープロモーションは