記者団の取材に応じる中道改革連合の階幹事長＝2日午前、国会中道改革連合、立憲民主、公明3党の幹事長らが2日、国会内で会談し、自民党が議員立法で今国会中の成立を目指す日本国旗損壊罪法案に対し、慎重に対応する方針を確認した。中道の階猛幹事長は会談後、記者団に「なぜ法案が必要かという立法事実について全く納得できる説明がない」と批判した。2026年度補正予算案を巡っては、内容に不十分な点が多いと指摘。3党で足