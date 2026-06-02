【ニューヨーク＝山本貴徳】米フロリダ州のジェームズ・ウスマイヤー司法長官は１日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩと、同社のサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）を州裁判所に提訴したと発表した。州政府がオープンＡＩを相手取って提訴するのは全米で初めてという。州政府は訴状で、オープンＡＩはチャットＧＰＴが未成年者に依存を生じさせる危険性などを認識しながら、安