歌手の田中あいみ（25）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナとの3ショットが反響を呼んでいる。田中は「このお2人に挟まれる日が来るとは思わなかった」と、フリーアナウンサーの大島由香里、TBSの日比麻音子アナウンサーに挟まれた写真をアップ。「最高でした」とつづった。この投稿にフォロワーからは「両手に花」「美人さんが3人でいたら目立ちませんか」「すぐに伺います」「皆さん美人さんです！」「可愛