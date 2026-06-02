イランの革命防衛隊は、アメリカへの報復として「敵国」の船舶をミサイルで攻撃したと明らかにしました。【映像】ホルムズ海峡でパトロールするイラン革命防衛隊イランの革命防衛隊は1日、「敵国」が所有する船舶を巡航ミサイルで攻撃したと発表しました。アメリカ軍がオマーン湾でイランの船舶を攻撃したことへの報復作戦だとしています。イギリスの海事当局も1日、アラビア海を航行中の貨物船に正体不明の飛翔体が命中し、