千鳥の大悟（46）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）にVTRで出演。番組にレギュラー生出演している吉本興業の先輩小籔千豊（52）をイジるコメントをした。映画「箱の中の羊」で主演した大悟が作品宣伝も含めてVTRに出演。スタジオにいる先輩の先輩芸人に「小籔さん、こんなに大きくなりました。相変わらずペペロンチーノ2皿食ってますか。あれ、周りの後輩引くからやめましょうね。映画見にきてください」