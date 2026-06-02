CORTISが、初の単独ツアーを開催し、世界中のファンと交流する。6月2日、CORTISはWeverseを通じて、デビュー後初のグローバルツアー『2026 CORTIS TOUR "PUT YOUR PHONE DOWN"』の開催を発表した。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす今回のツアーは、ソウルと仁川をはじめ、カナダ、アメリカ、日本など計9地域で全13公演が行われる予定だ。（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ツアーは7月18日・19日、仁川・インスパイアアリー