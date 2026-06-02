ジュンスが東方神起時代のエピソードを告白した。信じられない行動に開いた口が塞がらない。【写真】過激ファン、BTSや日本人も被害者にジュンスは6月1日、ソン・シギョンの公式YouTubeチャンネルに出演。番組内でソン・シギョンがまず、「ユンホが携帯電話のバッテリーを4個も持ち歩いていて、番号を変えるとすぐに“開通おめでとう”とメールが届いたそうだが」と切り出すと、ジュンスは「番号を開通した直後、宿舎へ向かう車の