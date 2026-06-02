TWICEが、約1年にわたって展開したワールドツアーのフィナーレ公演を開催する。6月1日、所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、TWICEが7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでフィナーレ公演『TWICE WORLD TOUR FINALE in SEOUL』を開催すると発表した。【写真】サナが寝転びながらキス？そのお相手とは昨年7月、仁川・インスパイアアリーナで幕を開けた今回のツアーは、世界44都市・計81公演を実施。TW