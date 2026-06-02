クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは6月5日限定で、看板商品「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントするキャンペーンを行う。毎年6月の第1金曜日に祝われる、米国発祥のドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」に合わせて実施するもの。今年は日本上陸20周年を記念し、昨年より1万個多い全店合計2万個を配布する。対象は、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で商品を1点以上購入した人。各店舗のオープン時間