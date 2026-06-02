５月３０日、在米中国大使館のイベント「ピックルボールの夜」で、ドキュメンタリーフィルムを見る参加者。（ワシントン＝新華社記者／李睿）【新華社ワシントン6月1日】在米中国大使館は5月30日、ワシントンで「ピックルボールの夜」と題したイベントを開いた。謝鋒（しゃ・ほう）駐米大使はあいさつで、卓球からピックルボールへと競技は変わったが、友好を望む両国民の初心は変わっていないと述べた。イベントには米国青少