県内では6月２日の夜のはじめごろから、３日未明にかけて「線状降水帯」が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象台によりますと、県内では２日夜のはじめごろから、３日未明にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを高め、今後の防災気象情報などに留意してください。