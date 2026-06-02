男の住宅へ入る埼玉県警の捜査員＝2日午前9時15分ごろ、埼玉県川口市埼玉県川口市飯原町の住宅で女性ケアマネジャーが殺害され住人の男（60）が死亡した事件で、男が110番した際「お金をだまし取られる」という趣旨の話をしていたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。女性の首に複数の傷があったことも判明。トラブルは確認されておらず、県警は、男が思い込みを募らせて強い殺意で切り付けたとみて殺人事件として捜査する