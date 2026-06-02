中東情勢を受けてナフサ（粗製ガソリン）由来の建築資材が入手困難となり、全国の約５９０物件のマンションで大規模修繕の工期に遅れなどが生じていることが、業界団体の調査でわかった。資材の値上げで工事費の増額に踏み切る施工会社も出ている。米・イランの戦闘終結が見通せない中、不安定な情勢は人々の住まいにも影響を及ぼしつつある。（広瀬航太郎）足場に覆われてストップ東京・神楽坂にある築１３年の１３階建てマン