バレーボール女子元日本代表の大山加奈さんが１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。双子を出産直後の心身の変化を赤裸々に語った。この日は「産後うつを語る夜」と題し、出産後にメンタル不調を感じた著名人が集合。大山さんは「マミーブレイン」と呼ばれる産後ぼけに見舞われたといい「計算がまったくできなくなった。簡単な足し算もできない」「記憶力もゼロ。あとは物がどんどん家からなくなっていく